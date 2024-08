Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verletzte Person nach Unfall mit Golfcart

Arnsberg (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Golfplatzes in Arnsberg-Herdringen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 67-jähriger Mann aus Arnsberg kollidierte aus bislang nicht bekannter Ursache beim Anfahren eines Golfcarts mit einer 75-jährigen Frau aus Balve. Diese stürzte daraufhin gegen einen nebenstehenden LKW und verletzte sich dabei schwer. Die Geschädigte wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.

