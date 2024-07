Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzen Motorradfahrer in Bredelar

Marsberg Bredelar (ots)

Am Samstag, den 27.07.2024, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der B7 in Marsberg Bredelar zu einem Verkehrsunfall, wo ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein Pkw Fahrer übersah den Motorradfahrer beim Abbiegen. Der Motorradfahrer leitete eine Notbremsung ein, kam zu Fall und prallte gegen den Pkw. Dabei wurde der 30-jährige Dortmunder schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Die B7 wurde in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt. Ein Umleitung wurde eingerichtet. ps

