Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsunfall am Mühlenweg gesucht

Brilon (ots)

Zwei Frauen und ein Kleinkind sind nach Zeugenangaben bei einem Verkehrsunfall am 13. Juli gefährdet worden. An dem Samstagnachmittag sind gegen 17:15 Uhr ein Mofa und ein Auto an der Kreuzung Mühlenweg / Eichholzstraße zusammengestoßen. Der unfallbeteiligte Mofa-Fahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei hat hier einen 24-jährigen Olsberger als möglichen Fahrer identifiziert. Der andere Unfallbeteiligte ist ein 46-jähriger Briloner, der mit seinem Auto den Mühlenweg bergauf gefahren ist. Bei den Ermittlungen des Verkehrskommissariates haben sich Hinweise auf zwei Frauen und ein Kind ergeben, die zum Unfallzeitpunkt den Mühlenweg abwärts gegangen sind. Eine Frau hat einen Kinderwagen geschoben. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand sind diese Fußgänger durch den Unfall gefährdet worden. Sie haben ihren Fußweg fortgesetzt. Nun fragt die Polizei: Wer kann Angaben zu diesen Fußgängern machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 in Verbindung zu setzen.

