POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Körperliche Auseinandersetzung in einer Diskothek - Zeugenaufruf

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, kam es in einer Diskothek in der Neulandstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Besuchern.

Nach Ersten Ermittlungen nach verhielt sich einer der Beteiligten, ein 24-Jähriger, unsittlich und belästigte hierdurch Diskobesucher im Bereich der Tanzfläche, weshalb er von einem 22- und einem 23-Jährigen auf dessen Verhalten angesprochen wurde. Im Rahmen des nachfolgenden Gesprächs wurde der 24-Jährige zunächst gegenüber dem 23-Jährigen handgreiflich. Im weiteren Verlauf griff der 24-Jährige den 22-Jährigen körperlich an, wodurch sich dieser leicht verletzte.

Der auf die Situation aufmerksam gewordene Sicherheitsdienst verwies den 24-Jährigen in der Folge der Diskothek und überstellte ihn der verständigten Polizei.

Da der 24-Jährige sichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und wenig kooperierte, musste er die Polizeibeamten zunächst zum Polizeirevier Sinsheim begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er im Anschluss entlassen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sich durch das Verhalten des 23-Jährigen belästigt fühlten sowie Zeugen der nachfolgenden körperlichen Auseinandersetzung sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 zu melden.

