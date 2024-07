Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 15-Jähriger wurde angegriffen und verletzt

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17:40 Uhr in Arnsberg zu einem Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen hat sich in der Piusstraße im Bereich der dortigen Kirche eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen ereignet, bei welcher ein in Arnsberg wohnhafter 15jähriger Syrer mit einem Messer bedroht worden sein soll. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Der Geschädigte konnte im Bereich der dortigen Kirche aufgefunden werden. Rettungskräfte waren im Einsatz. Bei dem 15-Jährigen konnten Verletzungen am Körper festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen vor Ort kam es zu einem zufälligen Aufeinandertreffen von dem Geschädigten und mindestens einer weiteren männlichen Person. Ein sich anschließendes Streitgespräch eskalierte, sodass der 15-Jährige im weiteren Verlauf durch einen bislang unbekannten Täter angegriffen und mit einem Messer oder einem messerähnlichen Gegenstand bedroht worden sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen hat dies aber nicht zu den vorgefundenen Verletzungen geführt. Es gibt Hinweise, dass der Unbekannte auch mit einem mitgeführten Schlagring zugeschlagen haben soll. Die Polizei fahndete noch am Abend nach der flüchtigen Person. Im Tatortbereich konnten mehrere Personalienfeststellungen erfolgen. Der flüchtige Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, ca. 16 - 18 Jahre alt, ca. 170cm groß, blonde Haare, schwarzes T-Shirt, Jogginghose der Marke Nike, Schuhe der Marke Nike, Modell AirForceOne in weiß mit schwarzem Nikesymbol. Es ist nicht auszuschließen, dass es trotz des zufälligen Aufeinandertreffens der Personen eine Vorgeschichte zu dieser Tat gibt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 in Verbindung zu setzen.

