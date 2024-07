Schmallenberg (ots) - In Schmallenberg kam es am Dienstag gegen 18:05 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurden Beamte der Wache Schmallenberg auf einen 25jährigen Mann aufmerksam. Dieser verhielt sich vor einem Supermarkt auf der Poststraße in auffälliger Art und Weise und stand zudem noch im Verdacht, Drogen mit sich zu führen. In einer seiner Taschen konnten diverse Betäubungsmittel, ...

mehr