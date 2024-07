Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann wehrt sich bei Festnahme vor Supermarkt

Schmallenberg (ots)

In Schmallenberg kam es am Dienstag gegen 18:05 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurden Beamte der Wache Schmallenberg auf einen 25jährigen Mann aufmerksam. Dieser verhielt sich vor einem Supermarkt auf der Poststraße in auffälliger Art und Weise und stand zudem noch im Verdacht, Drogen mit sich zu führen. In einer seiner Taschen konnten diverse Betäubungsmittel, ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag sowie weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der in Schmallenberg wohnhafte Beschuldigte wurde vor Ort festgenommen. Hierbei leistete er sowohl auf dem Parkplatz des Supermarktes, als auch während der anschließenden Fahrt im Streifenwagen erheblichen Widerstand. Einsatzkräfte sprechen von Tritten in deren Richtung. Auch soll der Mann versucht haben, Polizeibeamte zu beißen. Im Streifenwagen spuckte er umher. Zur Unterstützung wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Die Person wurde im Anschluss in eine Zelle der Wache Meschede verbracht. Die Attacken gegenüber den Einsatzkräften setzten sich auch dort fort. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Es liegen Hinweise vor, dass die Person versucht haben soll, Drogen an Jugendliche zu verkaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Neben Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wird nun auch dem Verdacht auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln nachgegangen. Zeugen, insbesondere diejenigen, die ggf. angesprochen worden sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell