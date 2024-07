Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl

Marsberg (ots)

Am Freitag um 17:50 Uhr kam es in Marsberg in der Bahnstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 55-jähriger Marsberger entwendete in einem Supermarkt diverse Gegenstände. Zunächst wurde dieser von zwei Marktmitarbeitern bei der Flucht gestoppt und festgehalten. Der Beschuldigte hat sich daraufhin losgerissen und einen der beiden Zeugen leicht verletzt. Der Mann wurde im Anschluss von den Polizeibeamten angetroffen und kurzfristig festgenommen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und ermittelt nun wegen des Verdachts auf räuberischen Diebstahl.

