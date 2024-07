Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand eines Mehrfamilienhauses

Arnsberg-Hüsten (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 02:00 Uhr in der Eichendorffstraße zu einem Brand in einer Küche eines Mehrfamilienhauses. Die Erdgeschosswohnung wurde hierbei stark beschädigt. Der Rauch zog durch das komplette Haus. Sieben Bewohner wurden zur ambulanten Behandlung mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation einem Krankenhaus zugeführt. Insgesamt mussten 49 Bewohner das Haus verlassen, 17 hiervon wurden mittels Drehleiter der Feuerwehr evakuiert. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Angaben über die Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.(bw)

