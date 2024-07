Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei in der Innenstadt

Meschede (ots)

Am Donnerstag kam es in der Mescheder Innenstadt zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei war gegen 20:45 Uhr mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei wurde ein 26jähriger Mann aus Meschede im Bereich der Le-Puy-Straße von mindestens zwei bislang unbekannten Personen angegriffen. Das Opfer trug Verletzungen und zerrissene Kleidung davon. Hinweise zu den Tätern liegen bislang noch nicht vor. Es ist bekannt, dass die Personen in Richtung eines ehemaligen Supermarktgeländes geflüchtet sind. Ferner besteht der Verdacht, dass dem Geschädigten ein Mobiltelefon und Bargeld entwendet worden sind. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen sowie zu den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

