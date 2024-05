Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der B14

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr ereignete sich auf der B14 zwischen Gärtringen und Nufringen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 31-jährige Fahrer einer Yamaha befuhr die B14 in Richtung Nufringen. Währenddessen fuhr die 36-jährige Fahrerin eines Dacia von der K1079 kommend, möglicherweise bei Rot zeigender Lichtzeichenanlage, in den Einmündungsbereich ein. Beim Versuch einen Zusammenstoß zu verhindern, verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz. Er wurde hierbei leicht verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Lenkerin kam vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 6.000,- Euro. Die B14 war im Bereich der Unfallstelle einseitig für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen kam es nicht.

