Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall

Arnsberg (ots)

Am Samstag kam es in Arnsberg-Hüsten zu einem Verkehrsunfall beim Einparken. Gegen 13:30 Uhr kollidierte ein 69-jähriger Arnsberger mit seinem Fahrzeug auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Arnsberger Straße mit einem abgestellten PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, meldete sich jedoch am nächsten Tag auf der Polizeiwache. Möglicherweise handelt es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen grauen BMW X3, welcher an der vorderen Stoßstange rechtsseitig Lackkratzer aufweisen müsste. Der Geschädigte oder andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

