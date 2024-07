POL-PPWP: Fahrer flüchtet vor der Polizei

Kaiserslautern (ots) - Am frühen Mittwochmorgen erreichte die Polizei ein Notruf aus der Innenstadt. Eine Augenzeugin teilte den Beamten mit, dass ein Mann am Stiftsplatz mehrere Fenster eingeschlagen hätte. Eine Polizeistreife traf einen 45-Jährigen im Hof der Stiftskirche an und kontrollierte ihn. Da sich der Randalierer in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte ein Rettungswagen den Mann in ein ...

mehr