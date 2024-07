Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer schlägt Scheiben ein

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Mittwochmorgen erreichte die Polizei ein Notruf aus der Innenstadt. Eine Augenzeugin teilte den Beamten mit, dass ein Mann am Stiftsplatz mehrere Fenster eingeschlagen hätte. Eine Polizeistreife traf einen 45-Jährigen im Hof der Stiftskirche an und kontrollierte ihn. Da sich der Randalierer in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte ein Rettungswagen den Mann in ein Krankenhaus. Wegen der Beschädigung von mehreren Fenstern an einem Gebäude der Kirchengemeinde sowie der Zerstörung eines Lampenschirms an einem Parkhaus wird gegen den 45-Jährigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell