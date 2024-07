Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geld aus geparkten Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Langfinger machten sich in der Nacht zu Mittwoch an einem Pkw in der Vogelwoogstraße zu schaffen. Nach Angaben des 24-jährigen Besitzers stand der Wagen von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 1 Uhr, auf dem Parkplatz vom Vogelwoog. Als der Mann an sein Auto zurückkam, war eine Seitenscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Als Beute strichen die unbekannten Täter einen vierstelligen Geldbetrag ein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

