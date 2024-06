Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzhausen a. d. Haide - Einbruch in Autowerkstatt im Gewerbegebiet Reutig

Holzhausen an der Haide (ots)

In der Nacht vom 23.06.2024, ca. 20 Uhr, auf den 24.06.2024, ca. 08:45 Uhr, wurde in Holzhausen a. d. Haide in eine Autowerkstatt im Gewerbegebiet Reutig eingebrochen. Hierbei wurde sich gewaltsam Zugang zu der Werkstatt verschafft. Neben kleineren Ersatzteilen, wurden viele Werkzeuge und Arbeitsmaschinen entwendet. Da es sich um teils große und sperrige Maschinen handelt, wird derzeit davon ausgegangen, dass der oder die Täter das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug, wie einem Sprinter oder einem LKW, abtransportierten. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei St. Goarshausen unter der 06771/93270 oder per E-Mail pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de entgegen.

