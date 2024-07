Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte stecken mehrere Bienenstöcke in Stade an - Polizei sucht Zeugen, Tageswohnungseinbrecher in Stade

Stade (ots)

1. Unbekannte stecken mehrere Bienenstöcke in Stade an - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht in Stade in der Schiffertorstraße im hinteren Bereich des dortigen Veranstaltungszentrums STADEUM aufgestellte Bienenstöcke in Brand gesteckt. Der Brand wurde gegen 01:30 h durch Passanten, die den Parkplatz benutzten, entdeckt und gemeldet. Durch das Feuer wurden mehrere Stöcke komplett zerstört und erheblich beschädigt. Wieviel Bienen in den 2 m hohen Flammen umgekommen sind, ist unbekannt.

Der 1. Zug der Feuerwehr der Hansestadt Stade rückte an der Brandstelle an und konnte das Feuer dann schnell löschen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall machen können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

2. Tageswohnungseinbrecher in Stade

Am gestrigen Montag zwischen 12:20 h und 12:40 h sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Stade in der Straße "Am Hohenwedel" nach dem Einschlagen einer Kellertürscheibe und dem Öffnen der Tür in ein dortiges Einfamilienhaus eingedrungen und haben dieses nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder sonstige sachdienliche Angaben bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell