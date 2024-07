POL-STD: Unbekannter Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei - Zeugen gesucht

Stade (ots) - 1. Unbekannter Räuber überfällt REWE-Markt in Steinkirchen - ohne Beute geflüchtet Am gestrigen späten Abend gegen kurz nach 22:00 h zum Ladenschluss hat ein bisher unbekannter maskierter Täter den REWE-Markt in Steinkirchen in der Straße "Bürgerei" betreten und den dortigen Kassenbereich ...

mehr