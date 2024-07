Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Falsche Polizisten am Telefon

Sundern, Hochsauerlandkreis (ots)

Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus. Unter dem Vorwand eines vermeintlichen Einbruchs im Ort fragten sie am Mittwoch nach Wertgegenständen wie Schmuck und Bargeld. Dabei haben es die Betrüger auf die Herausgabe dieser Gegenstände an die falschen Polizisten abgesehen. Die Betrüger gaukeln ihren Opfern vor, die Wertgegenstände in sichere Verwahrung zu nehmen bis die Diebe gefasst sind. Glücklicherweise sind die Betrüger bislang nicht erfolgreich gewesen.

Die Polizei warnt zur Aufmerksamkeit bei entsprechenden Anrufen. Beliebte Maschen bei den Betrügern sind auch sogenannte Schockanrufe nach einem angeblichen Verkehrsunfall, der Enkeltrick, die WhatsApp-Betrugsmasche "Ich habe eine neue Nummer" und der vermeintliche Gewinn bei einem Glücksspiel.

Die Polizei rät: - Geben Sie am Telefon keine Details zu ihren Vermögenswerten preis. Auch nicht wenn Ihnen die 110 im Display angezeigt wird. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge, Schmuck oder andere Vermögensgegenstände bitten. Übergeben Sie diese Gegenstände niemals an unbekannte Personen. - Legen Sie bei den geringsten Zweifeln auf und wählen sie selber die 110!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell