POL-HSK: Polizei stoppt 82-Tonner

Hochsauerlandkreis (ots)

Erneut hat der Verkehrsdienst der Polizei im Hochsauerlandkreis für Sicherheit auf den Straßen gesorgt. Die Beamten stellten in der vergangenen Woche einen circa 82 Tonnen schweren und 25 Meter langen Transporter fest, der auf dem Weg Richtung Schmallenberg unterwegs war. Schwertransporte dürfen aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts nur mit einer Genehmigung auf den Straßen im Bereich fahren. Der Fahrer konnte jedoch keine Genehmigung vorweisen. Daher stoppte die Polizei den Transport an Ort und Stelle. Die Ermittlungen dauern an. Außerdem ergab sich vor Ort der Verdacht, dass gegen Zollvorschriften verstoßen worden ist. Das Gewicht des Fahrzeugs kann erhebliche Auswirkungen auf das Fahr- und Bremsverhalten haben. Es beeinflusst damit auch die Verkehrssicherheit. Bei Fahrzeugen mit Überlänge ist vor Fahrtantritt sicherzustellen, dass die Straßen auf der Route baulich für Fahrzeuge dieser Größe ausgelegt sind. Ein Ziel der Verkehrspolizei im Hochsauerlandkreis ist und bleibt die "Vision Zero" - Weniger Tote und Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen!

