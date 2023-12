POL-NB: Vorsicht Straßenglätte - Häufung von Verkehrsunfällen

LK MSE (ots) - Auf Grund des anhaltenden Sturmes kam es im Bereich des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte in der vergangenen Nacht zu 12 Polizeieinsätzen. In einem Fall ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 26-jährige deutsche Fahrer befuhr am 21.12.2023 gegen 23:30 Uhr die L271, als ihm im Bereich Utzedel ein Baum auf seinen PKW gefallen ist. Der ...

