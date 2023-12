Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Witterungsbedingte Polizeieinsätze im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

LK MSE (ots)

Auf Grund des anhaltenden Sturmes kam es im Bereich des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte in der vergangenen Nacht zu 12 Polizeieinsätzen.

In einem Fall ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 26-jährige deutsche Fahrer befuhr am 21.12.2023 gegen 23:30 Uhr die L271, als ihm im Bereich Utzedel ein Baum auf seinen PKW gefallen ist. Der 26-Jährige wurde verletzt, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Es ist ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstanden. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr haben die Fahrbahn nach der Unfallaufnahme beräumt.

Bei den anderen 11 Einsätzen wurden die Polizeibeamten gerufen, da Bäume, große Äste, ein Absperrgitter oder auch ein Blechdach auf der Fahrbahn lagen und somit den sicheren Fahrzeugverkehr gefährdeten. Zusammen mit den Kameraden der örtlichen Freiwilligen Feuerwehren konnten die Gefahren beseitigt werden. Lediglich in einem Fall war das nicht möglich, so dass die Strecke gesperrt werden musste. Auf der L 25 zwischen Roggentin und der Kreuzung L25/K1 hatte sich ein riesiger Ast in der Baumkrone verhakt und drohte abzustürzen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten auf Grund der Windverhältnisse die Drehleiter nicht einsetzen, so dass die Straße gesperrt werden musste. Dies erfolgte zunächst mit Polizeikräften und -fahrzeugen und später mit einer Umleitungsbeschilderung.

Die Polizei möchte sich an dieser Stelle bei allen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren für ihren Einsatz und ihre Unterstützung bedanken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell