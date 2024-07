Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kellerbrand

Arnsberg-Oeventrop (ots)

Gegen 04:00 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Raulfs Ufer. Einige Bewohner mussten das Haus über die Drehleiter der Feuerwehr verlassen. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Sechs Personen wurden zur Untersuchung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, welches alle wieder verlassen haben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei dauernd an. (bw)

