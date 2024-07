Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Acht Verletzte bei einem Unfall zwischen Auto und Transporter

Winterberg (ots)

Vier Erwachsene und vier Kinder sind Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Winterberg verletzt worden. Darunter ein 9-jähriger Junge schwer. Ein Auto und ein Sprinter sind gegen 17:45 Uhr im Kreuzungsbereich B236 / Am Waltenberg aus bislang ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen nach wollte der Fahrer des Autos von der B236 abbiegen, während der Sprinter entgegenkommend auf der B236 in Richtung Herlohtunnel unterwegs war. Im Sprinter saß ein 24-jähriger Fahrer aus Polen mit seinem 41-jährigen polnischen Beifahrer. Beide wurden leicht verletzt. In dem anderen Auto saß eine Familie aus den Niederlanden. Der Fahrer, 36 Jahre alt, seine Beifahrerin, 33 Jahre alt und vier Kinder im Alter von 7 Monaten bis 11 Jahren. Drei Kinder sind leicht verletzt worden, eines ist schwer verletzt worden und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die 33-Jährige Beifahrerin und die drei leichtverletzten Kinder sind ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. An beiden Unfallfahrzeugen ist Sachschaden entstanden. Sie waren nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.

