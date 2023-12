POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrspolizei kontrolliert den Schwerlastverkehr auf der Bundesautobahn 5

Karlsruhe (ots) - Am Dienstagmittag, ereignete sich gegen 14:25 Uhr in der Pfinzstraße in Karlsruhe-Durlach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein ca. 10-jähriger Junge mutmaßlich leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Junge mit seinem Fahrrad auf der Pfinzstraße in Richtung Durlach Bahnhof. Auf Höhe eines Getränkemarktes in der Pfinzstraße ...

mehr