Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht: Radfahrer drängt an Fußgängerin in der Fußgängerzone vorbei

Meschede (ots)

Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es in der Fußgängerzone zu einem Vorfall zwischen einer Gruppe von Radfahrern und einer 86-jährigen Fußgängerin. Am Stadtrelief Ruhrstraße / Fritz-Honsel-Straße fuhren die Radfahrer an der 86-jährigen Meschederin vorbei. Einer der Radfahrer fuhr so nah an der Frau vorbei, dass sie schlagartig auswich. Dabei ist die Fußgängerin an das Stadtrelief gestoßen und hat sich verletzt. Die Polizei sucht Hinweise zu den Radfahrern. Möglicherweise waren es Männer. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell