FW Rheurdt: Pferderettung mit Happy End: Feuerwehr befreit "Showtime" aus Wasser

Rheurdt (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt wurde am Samstagabend zu einer aufwendigen Tierrettung mit glücklichem Ausgang alarmiert. Eine Frau war mit ihrem Pferd namens "Showtime" und weiteren Reitern über einen Waldweg nahe der Straße An der Littard geritten, als dieses plötzlich aufschreckte, in Richtung der angrenzenden Littardkuhlen lief und dort ins Wasser rutschte. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lag das Pferd in Ufernähe rund einen Meter tief im Wasser. Es war sichtlich unterkühlt und gestresst. Umgehend wurde eine Veterinärin zu Einsatzstelle beordert. Außerdem forderte die Einsatzleitung ein Fahrzeug der Löscheinheit Vluyn nach, auf dem spezielles Equipment zur Rettung von Großtieren verlastet ist. Zudem beruhigte die Feuerwehr die angehörigen, teils durchnässten Reiterinnen und versorgte sie mit trockenen Trainingsanzügen und Schutzhelmen. Ein ebenfalls nachalarmierter Rettungswagen untersuchte sie anschließend und stand für die Dauer der Rettung zur Sicherung der Feuerwehr bereit. Nachdem die Veterinärin eingetroffen und in den Rettungsplan der Feuerwehr eingeweiht wurde, sedierte sie das Tier. In enger Absprache mit der Tierärztin und guter Zusammenarbeit der Einsatzkräfte aus Rheurdt und Vluyn wurden anschließend Gurte unter dem Tier hindurchgeführt und die Rettung eingeleitet. Mithilfe der Rettungstechnik namens "Vorwärtsassistent" zogen mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei das sedierte Tier erfolgreich und schonend aus dem Wasser. Nach einigen Minuten konnte "Showtime" durch die Tierärztin aktiviert und aufgestellt werden. Wenig später wurde es von der Einsatzstelle geführt und noch einmal eingehend untersucht. 20 Einsatzkräfte waren zwei Stunden lang im Einsatz.

