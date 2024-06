Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt mit der PRO MUSICA-Plakette ausgezeichnet

Rheurdt (ots)

Am vergangenen Sonntag machte sich eine Abordnung unseres Spielmannszuges auf den Weg nach Schwerte in die "Rohrmeisterei", um einer Einladung des Chorverbandes NRW zu folgen. Der erfreuliche Grund für die Einladung: Unserem Spielmannszug wurde an diesem Sonntag die sogenannte PRO MUSICA-Plakette verliehen. Dabei handelt es sich um ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland für instrumentales Musizieren, das seit 1968 vom Bundespräsidenten verliehen wird. Sie wird anlässlich des 100-jährigen Bestehens einer Musikvereinigung verliehen. Voraussetzung für die Verleihung ist zudem der Nachweis, dass sich die Musikvereinigung in ernster und erfolgreicher musikalischer Arbeit der Pflege der instrumentalen Musik gewidmet hat. Des Weiteren muss der Spielmannszug nachweisen, dass er sich seit 100 Jahren zu den unterschiedlichsten Anlässen um das kulturelle Leben engagiert. Die Verleihung erfolgt auf Vorschlag des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW und nach Stellungnahme des Empfehlungsausschusses des BMCO. Insgesamt wurden an diesem Sonntag sieben Chören aus NRW die Zelter- und 14 Musikvereinigungen aus NRW die PRO MUSICA-Plaketten verliehen. Die Verleihung nahmen stellvertretend für den Bundespräsidenten die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, Ina Brandes, und die Präsidentin des Landesmusikrats NRW, Prof. Dr. Christine Siegert, vor. Die kreisförmige Bronzeplakette mit 16 Zentimetern Durchmesser trägt auf der Vorderseite die Inschrift "Für Verdienste um instrumentales Musizieren - PRO MUSICA", die Rückseite ziert der Bundesadler. Die beiliegende Urkunde ist vom Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier höchst selbst gezeichnet. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch das Bayer-Blasorchester Leverkusen und den Jugendkonzertchor der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund. Unser Spielmannszug ist sehr stolz auf diese Auszeichnung, die das Engagement und die Aktivitäten aller Musikerinnen und Musiker in seiner 100jährigen Geschichte würdigt.

Original-Content von: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt, übermittelt durch news aktuell