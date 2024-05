Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Musikalisches Picknick im Burgerpark: Spielmannszug der Feuerwehr stimmt auf Jubiläum ein

Das erste musikalische Picknick im Rheurdter Burgerpark am vergangenen Sonntagnachmittag war für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Die herbeigeströmten Picknick-Besucher:innen von Jung bis Alt kamen auf ihre Kosten und auch die gastgebenden Musiker:innen der Freiwilligen Feuerwehr, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiern, ziehen ein positives Fazit. Pünktlich um 12 Uhr breiteten sich die ersten Gäste mit mitgebrachten Klappstühlen auf der Wiese aus. Andere nahmen an den vorbereiteten Tischen und auf Bänken Platz. Klaus Tissen, lange Jahre Mitglied des Spielmannszug-Vorstandes und nun Moderator des Picknicks, begrüßte die Besucher:innen und schwor sie auf den geselligen Nachmittag ein, indem er kurz den Ursprung des Begriffs "Pique-Nique" aus dem 17. Jahrhundert erläuterte. Dieser setze sich zusammen aus piquer für "aufpicken" und nique für "Kleinigkeit". Für die entsprechenden Happen war dank eines Grill- und Getränkestandes gesorgt, für die Kinder stand eine Hüpfburg zum Toben bereit. Es konnte losgehen mit den ersten Stücken der Feuerwehrmusiker:innen. Dabei hatte der Einsatz des Spielmannszuges eigentlich schon vor Beginn des eigentlichen Picknicks begonnen: Während der Aufbauarbeiten eskortierte man kurzerhand die Kinder, die an diesem Vormittag ihre Erstkommunion begingen, vom Pfarrheim zur St. Nikolaus Kirche. Eine schöne Überraschung für alle Kommunikanten und eine willkommene Generalprobe für den Spielmannszug vor dem musikalischen Picknick. Zwischen 12 und 15 Uhr spielten die rund 25 anwesenden Männer und Frauen des Spielmannszuges diverse Konzertstücke und Märsche - unterbrochen von kleinen Verpflegungspausen und plötzlich auch vom überraschenden Aufmarsch eines weiteren Musikzuges. Es war der Marine Spielmannszug Blau-Weiß 1954 Schaephuysen e.V., der laut musizierend hinter der Kirche hervorkam. Auch die Schaephuysener Musiker:innen feiern mit ihrem 70-jährigen Bestehen in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Nach einigen Grußworten des 1. Vorsitzenden Stefan Sonfeld stimmten beide Musikzüge einige gemeinsame Stücke an. Teilweise spielten sogar drei Musikzüge gleichzeitig, da es sich auch der Musikzug Kamp-Lintfort 2006 e.V. nicht nehmen ließ, das Picknick zu besuchen. Wie es sich fürs gesellige Musizieren unter Freunden gehört, zögerten die Tambourmajore und Stabführer nicht lang und holten für ausgewählte Stücke auch ehemalige Mitglieder und Besucher:innen an die Instrumente, um kurzerhand mitzuspielen. So verlief das erste musikalische Picknick bei angenehmem Wetter und ausgelassener Stimmung genau so, wie es sich die Organisator:innen vorgestellt hatten. Das Event weckte zweifelsfrei die Vorfreude auf die Rheurdter Pfingstkirmes, im Rahmen derer das 100-jährige Jubiläum des Spielmannszuges seinen Höhepunkt finden wird. So gingen an diesem Sonntag natürlich auch einige Eintrittskarten für das Festzelt und einige Flaschen des Motto-Kirmesschnaps "Trommelwirbel" über die Theke. Dieser schmeckt nicht nur lecker, die Flaschen ziert auch ein QR-Code. Über diesen gelangen Interessenten zu einer Bildergalerie mit 100 Fotos aus 100 Jahren Spielmannszuggeschichte. Die Bildergalerie kann auch über folgenden Link geöffnet werden: https://feuerwehr-rheurdt.de/info-und-struktur/#100Jahre

