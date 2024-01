POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei sucht Zeugen nach Dieseldiebstahl

Freudenstadt (ots) - Seit Sonntag, den 07.01.2024, ist der 14-jährige ukrainische Yuriy M. aus einem Kinderheim in Freudenstadt abgängig. Yuriy lebte bereits in der Ukraine in einem Kinderheim und flüchtete von dort zusammen mit anderen Kindern und den Betreuern nach Deutschland. Er spricht kein Deutsch und führt weder ein Ausweisdokument, noch ein Handy mit sich. ...

