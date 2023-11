Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Polizeibeamte am Telefon betrügen Seniorin in Hofgeismar: Kripo sucht Zeugen der Geldübergabe

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Mit einem sogenannten Schockanruf haben falsche Polizeibeamte am gestrigen Donnerstag eine Seniorin in Hofgeismar betrogen. In dem Glauben, ihrer Enkelin nach der Verursachung eines tödlichen Verkehrsunfalls zu helfen, übergab die hochbetagte Frau einem bislang unbekannten Abholer einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Geldabholer geben können.

Die Betrügerbande hatte am gestrigen Donnerstagnachmittag, gegen 18 Uhr, bei der Seniorin angerufen. Sie gaben sich als Polizisten aus und tischten dem Opfer die Lügenschichte auf, dass ihre Enkelin in Kassel einen Jungen totgefahren habe und nun bei der Polizei sitze. Gegen die Zahlung eines hohen Geldbetrages würde man sie wieder auf freien Fuß setzen. Die schockierte Seniorin stellte den vermeintlichen Polizisten daraufhin in Aussicht, dass sie die Kaution zahlen werde. So übergab die Frau am Abend in einem Wohngebiet östlich der Neuen Straße das Geld an einen Mann, der nach Aussage des Opfers einen Bart um den Mund und dunkle Hautfarbe hatte. Der Unbekannte soll anschließend in Richtung Bahnhofstraße weggegangen sein.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Geldabholer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell