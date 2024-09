Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Zeugen nach Raub gesucht!

Freiburg (ots)

Freiburg-Stühlinger: Am Freitag, 30.08.2024, gegen 09:55 Uhr wurde der Polizei von Zeugen mitgeteilt, dass ein 30-Jähriger soeben ausgeraubt worden sei. Der Geschädigte gab später gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass er von zwei unbekannten Personen in der Lehener Straße vor einem Geschäft mit dem Wort "Hallo" angesprochen wurde. Als sich der Geschädigte umdrehte, soll ihm einer der Unbekannten unvermittelt einen Schlag auf die Brust versetzt haben. Die beiden unbekannten Täter flüchteten daraufhin. Erst später bemerkte der Geschädigte, dass ihm seine Halskette im Zuge der Auseinandersetzung entwendet wurde. Auf dem Weg zum Polizeirevier erkannte er die mutmaßlichen Täter wieder und versuchte diese festzuhalten. Die Unbekannten setzten sich jedoch zur Wehr, verletzten den Geschädigten und flohen erneut. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen nicht festgestellt werden.

Beide Täter wurden als ca. 185 cm groß, schlank, zwischen 25 und 30 Jahren alt mit Bart und mit dunklerem Hautteint beschrieben.

Der Haupttäter soll hierbei kurze gewellte Haare getragen haben, außerdem ein graues T-Shirt ohne Aufdruck und eine lange Hose.

Der zweite und passivere Täter soll eine schwarze Base-Cap mit unbekanntem Aufdruck, eine Sonnenbrille, ein grünes T-Shirt, Bluejeans und einen schwarzen Rucksack getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg (0761/882-2880) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell