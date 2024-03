Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Einfamilienhaus

Neuenrade (ots)

Am Haller Weg stand am Mittwochabend, gegen 22:15 Uhr, ein Wohnzimmer in einem Einfamilienhaus in Vollbrand. Die in dem Haus lebende Familie stellte den Brand rechtzeitig fest und informierte die Feuerwehr. Diese löschte die Flammen im weiteren Verlauf. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Bereich eines Kamins. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort ist beschlagnahmt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde im Zuge des Feuers niemand. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell