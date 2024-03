POL-MK: Rollerfahrer verunglückt tödlich

Hemer (ots) - Fahrrad geklaut Ein 23 Jahre alter Hemeraner hielt sich am Dienstagabend zwischen 18 und 19 Uhr am alten Panzergelände in Deilinghofen auf. Er kehrte zum Mast am Parkplatz zurück, an dem er sein Fahrrad mit einem Schloss gesichert hatte. Dort musste er feststellen, dass sowohl das Schloss, als auch das Fahrrad, fehlten. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372 90990 entgegen. ...

mehr