Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad und Portemonnaie geklaut

Hemer (ots)

Fahrrad geklaut

Ein 23 Jahre alter Hemeraner hielt sich am Dienstagabend zwischen 18 und 19 Uhr am alten Panzergelände in Deilinghofen auf. Er kehrte zum Mast am Parkplatz zurück, an dem er sein Fahrrad mit einem Schloss gesichert hatte. Dort musste er feststellen, dass sowohl das Schloss, als auch das Fahrrad, fehlten. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372 90990 entgegen.

Taschendiebstahl

Eine 70 - jährige Seniorin aus Hemer wurde beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Stephanstraße bestohlen, ihr wurde das Portemonnaie am Dienstagnachmittag aus der Handtasche entwendet. Wir raten dazu, Ihr Portemonnaie nach Möglichkeit eng am Körper zu tragen und es sichtgeschützt zu transportieren, am besten im eigenen Blickfeld. Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, wenden Sie sich an die Polizei Hemer unter 02372 90990. (lubo)

