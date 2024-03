Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuche

Dieseldiebstahl

Sachbeschädigung

Iserlohn (ots)

Einbruchsversuche am Dördel

In der Memelstraße versuchten die Täter am Dienstagnachmittag bis -abend in zwei aneinandergrenzende Wohnhäuser zu gelangen. Nachdem die Beamten zunächst einen Einbruchsversuch an einem Mehrfamilienhaus aufnahmen, bei welchem erfolglos an der Balkontür im Erdgeschoss gehebelt wurde, wurden sie durch Anwohner aus dem Nachbarhaus angesprochen. Wie sich herausstellte, wurde auch hier die Balkontür im Erdgeschoss beschädigt. Deutlich waren Hebelspuren am Rahmen zu erkennen, die Tür stand offen. Offenbar wurde die Wohnung durch den oder die Täter durchwühlt, es wird noch ermittelt, was entwendet wurde. In beiden Fällen erschien die Kriminalpolizei zur Spurensicherung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter 02371 91990 entgegen.

Diesel geklaut

An einem In der Helle in Hennen abgestellten LKW wurde durch unbekannte Täter die Tankabdeckung gewaltsam aufgebrochen. Somit konnten Sie an den Kraftstoff gelangen und diesen abfüllen. Tatzeitraum ist Dienstagabend, 19 Uhr, bis Mittwochmorgen, 5 Uhr. Bei Hinweisen wenden Sie sich an die Polizeiwache Iserlohn unter 02371 91990.

Schnaps durch die Scheibe

An einer Firma an der Karl - Arnold Straße in Iserlohn wurde eine Schnapsflasch durch eine Scheibe an der Außenwand des Gebäudes geworfen, es entstand Sachschaden. Tatzeit war der Dienstagnachmittag gegen 16:45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371 91990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell