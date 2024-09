POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Diebstahl aus Schuhgeschäft - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich durch Einwerfen einer Glastüre mittels eines Steines, Zutritt in eine Erdgeschoss Wohnung in der Straße "Am Mühleberg". Der Zeitraum des Einbruchs liegt zwischen Donnerstag, 15.08.2024 und Sonntag, 01.09.2024. Zuvor wurde versucht die Wohnungstüre aufzuhebeln, was ...

mehr