POL-FR: Bad Säckingen: 3-jähriges Kind wird von Zustellerfahrzeug angefahren und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.08.2024, kurz vor 12.00 Uhr, wurde in der Fußgängerzone ein 3-jähriges Mädchen von einem Zustellerfahrzeug angefahren. Der 21-jährige Fahrer des Zustellfahrzeuges stand in der Steinbrückstraße und war im Begriff anzufahren. Dabei touchierte er mit der Fahrzeugfront ein 3-jähriges Mädchen, welches daraufhin auf den Boden stürzte. Es wurde leicht verletzt. Das Kind wollte wohl vor der Front des Zustellfahrzeuges zu der sich auf der anderen Seite aufhaltende Mutter rennen. Nach einer Erstversorgung des Kindes durch den Rettungsdienst wurde es in der Obhut der Mutter belassen. Die Mutter des 3-jährigen Mädchens habe einen Schock erlitten.

