POL-WHV: Einbruch in einen Verkaufsraum einer Tankstelle in Varel - Polizei Varel sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 16:00 Uhr in der Kirchreihe Ecke Herbertstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher mit seinem Pkw vom Unfallort flüchtete. Was war passiert? Der Fahrer eines weißen Pkw der Marke Opel Combo Van befuhr mit seinem Fahrzeug die Kirchreihe. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich ...

mehr