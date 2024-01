Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Kirchreihe - Polizei sucht Zeugen und den Fahrer eines

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 16:00 Uhr in der Kirchreihe Ecke Herbertstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher mit seinem Pkw vom Unfallort flüchtete. Was war passiert? Der Fahrer eines weißen Pkw der Marke Opel Combo Van befuhr mit seinem Fahrzeug die Kirchreihe. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Herbertstraße sei nach Aussagen des Wilhelmshaveners dann ein Pkw der Marke VW von links gekommen, so dass er hätte stark abbremsen müssen. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Am Stoßfänger des Opels entstanden durch die Berührung der Fahrzeuge Sachschäden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

