Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Polizei ermittelt zu Sexualdelikt am Hauptbahnhof Hannover - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat gegen einen 47-jährigen Ermittlungen wegen des Verdachts eines möglichen Sexualdelikts eingeleitet. Der Mann soll am Donnerstag, 08.08.2024, im Bereich einer Grünfläche nahe dem Hauptbahnhof sexuelle Handlungen an einer zum Zeitpunkt der Tat bewusstlosen Frau vorgenommen haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest und sucht nun nach einem Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover beobachtete ein bislang unbekannter Zeuge am Donnerstagvormittag gegen 11:40 Uhr in der hannoverschen Innenstadt im Bereich einer Grünfläche an der Lister Meile/Ecke Rundestraße einen Mann, der an einer Frau sexuelle Handlungen vornahm. Der Zeuge meldete die Situation anschließend Sicherheitskräften der Deutschen Bahn, die zu der Stelle eilten. Vor Ort konnten diese den 47-Jährigen auf der Frau liegend antreffen. Sie hielten den Tatverdächtigen fest, bis die Polizei eintraf.

Die 34 Jahre alte Frau war erheblich alkoholisiert und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Tatverdächtige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet insbesondere jenen Mann, der die Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn ansprach, sich zu melden. Hinweisgeber wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555. /ram, san

