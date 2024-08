Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autobahn 2: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein 34-jähriger Mann ist am Donnerstagabend, 08.08.2024, auf der Autobahn (2) zwischen Luthe und Garbsen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 34-jährige Hannoveraner mit seinem Audi gegen 18:00 Uhr die A 2 in Richtung Berlin. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Hannoveraner zwischen den Abfahrten Luthe und Grabsen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Grünstreifen und prallte frontal mit seinem Pkw gegen einen Baum. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von Ersthelfern aus dem Wrack befreit. Anschließend geriet der Audi in Brand. Der Hannoveraner wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den brennenden Wagen. Die A 2 in Richtung Berlin war teilweise voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 11.000 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 34-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell