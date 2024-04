Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück und Rietberg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück/ Rietberg (MK) - Polizeikräfte der Wache Rheda-Wiedenbrück führten am Montag (29.04.) in den Stadtgebieten Rheda-Wiedenbrück und Rietberg umfangreiche Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch.

Insgesamt überprüften die Beamten in der Zeit von 06.00 - 14.00 Uhr an Kontrollstellen in Rheda, Am Werl sowie in Rietberg auf der Bahnhofstraße 92 Fahrzeugführende. Hierbei stellten die Polizistinnen und Polizisten neben diversen Verkehrsverstößen auch einige Strafverfahren fest. Geahndet wurden 13 Verstöße wegen Handynutzung, fünf Gurtverstöße sowie auch zwei Rotlichtverstöße. Darüber hinaus stellten die Beamten bei fünf Überprüfungen nicht ausreichende Ladungssicherungen fest und nahmen ebenfalls Verwarngelder.

Aber nicht nur ordnungsrechtliche Verfahren, die mit Verwarngeldern geahndet werden, leiteten die Beamten ein. Strafverfahren gab es je zwei wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem kontrollierten die Einsatzkräfte einen 37-jährigen Lkw-Fahrer aus Aserbaidschan sowie seinen 39-jährigen Beifahrer aus der Türkei. Beide konnten keine Arbeitserlaubnis vorweisen und im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Kriminalbeamte übernahmen die weiteren, andauernden Ermittlungen dazu. Darüber hinaus waren die Kennzeichen des genutzten Lkw der beiden Männer zur Entstempelung ausgeschrieben und wies diverse technische Mängel auf. Der Lkw wurde durch die Beamten stillgelegt und weitere Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell