POL-FR: Ihringen - Regungsloser Mann führt zu Polizeieinsatz und Festnahme

Freiburg (ots)

Am 01.09.2024 wurde der Polizei gegen 22:40 Uhr gemeldet, dass eine regungslose Person im Haldenweg in Ihringen liege. Beim Eintreffen der Beamten fanden sie den 34-jährigen Mann aus Breisach schlafend in einem Blumentrog vor. Nachdem er geweckt wurde, stand er auf, hatte jedoch erhebliche Schwierigkeiten, sein Gleichgewicht zu halten. Als die Beamten ihm Unterstützung anboten, reagierte der Mann aggressiv und lief davon. Während der Verfolgung zu Fuß nahm er einen Stein aus einem Vorgarten, drohte damit, diesen auf die Beamten zu werfen und flüchtete anschließend weiter. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 34-Jährige schließlich in der Lenzenbergstraße in einem geparkten Pkw festgestellt werden. Er hatte das Fahrzeug unbefugt geöffnet und dabei unter anderem Bargeld entwendet. Der Mann konnte festgenommen werden. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07667 9117-0 zu melden.

