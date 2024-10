Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Niederschopfheim - Wer hat Rotlicht missachtet? Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Hohberg beschäftigt nach einem Zusammenstoß am Dienstagnachmittag die Frage, welches der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren ist. Gegen 14.20 Uhr kam es an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Bundesstraße 3 zur Kollision zweier Pkw. Eine 74-jährige Honda-Fahrerin war von der Bahnhofstraße in die B3 eingefahren und kollidierte hierbei mit dem Renault einer 31-jährigen Frau, die in Richtung Offenburg unterwegs war. Die Renault-Fahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Weil beide Fahrerinnen zu Protokoll gaben, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein, ist die Polizei auf Zeugenangaben hingewiesen. Diese werden gebeten, sich zu den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer: 07808/9148-0 bei den Ermittlern zu melden.

/jw /wo

