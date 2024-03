Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf die Gegenfahrbahn geraten - Zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 51 Jahre alter Autofahrer ist am Montagnachmittag (18.03.2024) in der Nord-Süd-Straße mit seinem Range Rover auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Lastwagen eines 44-Jährigen zusammengestoßen. Der 51-Jährige war gegen 15.45 Uhr in der Nord-Süd-Straße Richtung Vaihingen unterwegs. Auf Höhe der Heilbrunnenstraße geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Lastwagen zusammen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten den 51-Jährigen in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden rund 90.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

