POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Feuerbach/-Süd/-Ost (ots) - Unbekannte sind am Samstag (16.03.2024) in ein Einfamilienhaus an der Hohewartstraße eingebrochen, an der Straße Im Oberen Kienle und an der Gänsheidestraße haben Alarmanlagen die Einbrecher vertrieben. An der Hohewartstraße hebelten die Täter am Samstag, zwischen 10.30 Uhr und 12.35 Uhr, ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Möbel. Sie flüchteten mit Gold und Bargeld ...

