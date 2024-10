Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Frontal gegen Schutzplanke geprallt

Mahlberg, A5 (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind das Fazit eines Unfalls in der Nacht auf Mittwoch an der Ausfahrt der Tank- und Rastanlage Mahlberg-Ost. Eine 47-Jährigen Fiat-Lenkerin war hierbei in Richtung Karlsruhe unterwegs, als sie gegen 0:15 Uhr aus noch unklarer Ursache bei der Abfahrt zur Rastanlage nach links von ihrer Fahrspur abkam und frontal gegen eine dortige Schutzplanke prallte. Durch die Kollision wurde der Fiat abgewiesen und stieß in der Folge gegen das Heck eines Sattelzugs. Die mutmaßliche Unfallverursacherin sowie ihr ein Jahr jüngerer Beifahrer wurden von Helfern des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

