Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Freren (ots)

Gestern in der Zeit von 17:20 Uhr bis 17:40 Uhr kam es im Bereich Freren zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 18-jähriger Fahrer eines Renault Clio sollte durch Beamte der Polizeistation Spelle kontrolliert werden, da sich an den angebrachten Kennzeichen kein Zulassungsstempel befand. Der Fahrer des Clio beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Von der Dorfstraße (Freren/Suttrup) fuhr er weiter über die Beestener Straße, anschließend aus dem folgenden Kreisverkehr in Richtung Schapen heraus und wiederum nach links in die Bahnhofstraße in Richtung Ortskern. Anschließend befuhr der Fahrer des Clio mehrere Straßen im Ortskern, u.a. auch die Franziskus-Demann-Straße, Lünsfelder Straße und mehrfach "Neuer Markt" und die Goldstraße. Letztendlich kam es in der Mühlenstraße zu einem Zusammenstoß mit einem Funkstreifenwagen. Durch die Kollision wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Der 18-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er muss sich nun in gleich mehreren Strafverfahren verantworten. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell