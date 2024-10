Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Lahr (ots)

Nach aktuellen Erkenntnissen kam am Dienstagabend eine alkoholisierte Autofahrerin in der Dr.Georg-Schaeffler-Straße mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Lahr gegen 19:50 Uhr, verweigerte die 40-Jährige jegliche polizeiliche Maßnahme. Sie wurde daraufhin in einem Streifenwagen zum Polizeirevier verbracht, wo sich die Frau weiterhin unkooperativ und beleidigend verhielt. Im Rahmen der Entnahme einer Blutprobe soll sie außerdem versucht haben die eingesetzten Beamten zu beißen und zu bespucken. Die 40-Jährige erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

/na

